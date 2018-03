Atalanta, Percassi: "So che stasera mezza Italia tiferà per noi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, ha presentato la sfida di questa sera contro la Juventus, recupero dalla 26esima giornata di Serie A: "Mezza Italia tifa per noi? Lo so, lo so. Mi aspetto una buona prestazione da parte dei ragazzi ma non mi piace sentirmi arbitro del campionato. Giochiamo pensando alla nostra classifica, che è già buona e può regalarci qualcosa di importante anche quest’anno. Su una cosa non si discute: il mister si gioca sempre ogni partita per portare a casa più punti possibile e sarà così anche contro la Juventus. Di certo la classifica in zona Champions ed Europa League si è parecchio accorciata. Sicuramente noi ci proveremo, e credo che sarà molto importante lo scontro diretto con la Sampdoria che giocheremo in casa davanti ai nostri tifosi. E loro in Europa hanno dimostrato di poterci star bene".