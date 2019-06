© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Percassi torna su Gian Piero Gasperini, inizialmente destinato a lasciare l'Atalanta e poi convinto a restare dal presidente in seguito al terzo posto in campionato e alla qualificazione in Champions League. "Quanto ho rischiato di perdere Gasperini? Chiedete a lui, ma ero abbastanza sicuro di convincerlo. Alla fine l’ho visto contento, ora dovremo accontentarlo: non sarà una passeggiata", ha detto il numero uno del club nerazzurro attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport.