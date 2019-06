Atalanta, Percassi: "Tonali piace. Zapata via? A 50-60 mln ci pensiamo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Percassi parla del mercato che attende l'Atalanta attraverso le colonne de La Gazzetta dello Sport. "Identikit per i rinforzi? Un paio di giocatori d’esperienza, altri con prospettive di crescita. Un esempio: Tonali ci piace, ma c’è la coda. L’Ajax è da copiare per il coraggio di buttare dentro ragazzi senza problemi: non guardano l’età, in quello sono formidabili", le parole del presidente.

Tra Ilicic, Gomez e Zapata chi è più vicino all'addio? A fare il punto è lo stesso Percassi. "Spero nessuno, ma l’offerta migliore potrebbe arrivare per Zapata: lui ha detto che resta, poi i procuratori fanno il loro mestiere. Come De Laurentiis, che parla di Inglese alle sue cifre... Ma intanto sta facendo salire il valore di Duvàn. Valutazione? Non per 40 milioni, a un’offerta fra i 50 e i 60 ci pensiamo: forse non si potrebbe dire no. Ma prima devo dare un’alternativa a Gasperini: bisogna farsi trovare preparati e con i conti in ordine, sempre. Ora che siamo in Champions ancora di più".