Dopo il 3-1 rifilato al Sassuolo e la conquista della qualificazione in Champions League, il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi ha parlato ai microfoni de La Domenica Sportiva: "E' una grande emozione e un sogno meraviglioso che si è realizzato, siamo ancora scioccati nel bene. Andare in Champions è un sogno miracoloso. Dopo l'esclusione dall'Europa League, la squadra non aveva accettato bene questo risultato, ci è voluto tempo per riprendersi. Una volta ripartiti abbiamo fatto questo finale, una volta che siamo usciti, questo ha fatto crescere tutto l'ambiente, i ragazzi e i tifosi. Continuerete con Gasperini? Assolutamente. Io penso che abbiamo un contratto di altri tre anni, è finita la corsa alla Champions e con lui parleremo solo per rinforzare la squadra".