Atalanta, Percassi: "Valencia miglior avversario. Non ci poniamo limiti"

Il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il sorteggio di Champions League, con i nerazzurri che se la dovranno vedere contro il Valencia agli ottavi di finale: "Siamo contentissimi di quello che stiamo facendo, il sorteggio poteva andare peggio. Per noi è una cosa eccezionale essere qui, questa è un'esperienza che potrà permettere al club di crescere ancora".

Adesso puntate ai quarti di finale?

"Non vogliamo porci limiti, dopo le prime tre partite eravamo praticamente fuori, poi siamo riusciti a passare il turno. A mio parere il Valencia era la migliore possibile per noi da affrontare, poi vedremo come andrà".

Farete mercato a gennaio?

"Terminiamo l'anno, ci manca una partita importante, poi faremo le valutazioni. Nel caso in cui dovesse servire qualcosa allora ci proveremo. I nostri acquisti saranno Ilicic, Zapata e Gomez che ieri non c'erano".

Cercate un difensore?

"Il mister ci dirà in quali reparti serviranno eventuali acquisti e proveremo a fare cose da Atalanta".