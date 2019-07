Atalanta, Percassi: "Zapata resta. Vorrei rimanesse anche Mancini..."

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, a margine della presentazione del ritiro di Clusone, ha parlato di calciomercato. "Muriel è stato un acquisto straordinario, per Pasalic abbiamo trovato senza problemi l'accordo per il rinnovo del prestito. I migliori, Zapata in testa, restano all'Atalanta. Vorrei che rimanesse anche Mancini, in ogni caso sarà rimpiazzato adeguatamente". Zapata è seguito da Napoli e Inter, mentre sul difensore c'è il pressing della Roma.