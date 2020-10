Atalanta, perché tanto turnover? Gasperini: "C'è l'esigenza di far crescere anche gli altri"

Maxi-turnover per Gian Piero Gasperini in occasione del match con la Sampdoria. L'Atalanta scende in campo con una formazione modificata per sette undicesimi rispetto a quella vista in Champions League. Perché tutti questi cambi? Risponde l'allenatore nerazzurro stesso ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo l'esigenza di far crescere anche altri giocatori. Però facendo questo perdiamo anche la consistenza della squadra. Magari, però, nel corso dei mesi crescono tutti e forse è per questo che facciamo bene nei gironi di ritorno. I 5 cambi esasperano questi esperimenti? Può darsi, perché sapevo di poter fare i cambi ma quando le partite prendono certe pieghe poi è difficile raddrizzarle".

