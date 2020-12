Atalanta, Pessina: "Abbiamo trovato la giusta quadratura. Affrontiamo la Roma come le altre"

Nel pre-partita di Atalanta-Roma, che si sfideranno tra pochi minuti al Gewiss Stadium, il centrocampista nerazzurro Matteo Pessina ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo trovato la quadratura giusta, stiamo bene con le gambe e stiamo cercando di imporre il nostro gioco come gli altri anni. È ancora presto per guardare alla classifica, il campionato è iniziato da poco e mancano ancora molte partite. Proveremo come sempre a vincere, affrontando la Roma come tutte le altre avversarie".