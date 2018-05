Atalanta, Pessina e Valzania sono i prossimi baby pronti per Gasp

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sull'Atalanta che verrà. Matteo Pessina, ventunenne centrocampista reduce dal prestito allo Spezia e Luca Valzania al Pescara, sono i prossimi gioielli destinati a tornare in prima squadra per giocare con Gian Piero Gasperini. Altro prestito in vista, invece, per l'attaccante classe '97 Luca Vido.