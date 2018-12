© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Matteo Pessina, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato della sfida contro la Juventus, pareggiata per 1-1, ai microfoni del sito ufficiale. "Sicuramente è stata una grande emozione giocare contro la Juve e riuscire a pareggiare. Ci poteva stare anche la vittoria, ma loro sono veramente forti per cui siamo contenti di questo pareggio. Penso che per chiunque giochi a calcio sarebbe un'emozione grandissima sfidare giocatori dello spessore di Ronaldo come lo è stata per me. Mi ricordo in particolare un contrasto con lui, un mezzo fallo che lo ha fatto cadere. Dopo la grande prestazione con la Juve, vogliamo fare un'altra bella partita con il Sassuolo. Vincendo li staccheremmo in classifica".