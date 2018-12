Atalanta, Pessina: "Juventus? Gara che si prepara da sola"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista dell'Atalanta, Matteo Pessina, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale nerazzurro. "C'è tantissimo rammarico, ce la prendiamo solo con noi stessi. Potevamo fare di più sotto il punto di vista della convinzione, della voglia di vincere. Il Genoa ne ha messo più di noi, l'ambiente lo aiutava, non è un alibi ma dovevamo mettere la stessa voglia. Sono contento per aver giocato, spero di avere risposto bene. Forse non ci aspettavamo un livello così alto di agonismo. Juve? Quando si perde bisogna voltare subito pagina, è una partita difficilissima ma si prepara da sola, contro una delle migliori squadre d'Europa".