Atalanta, Pessina: "La Champions ci spettava. Felicissimi per Gasp"

Matteo Pessina, centrocampista dell'Atalanta, ospite della redazione di Sky Sport, ha parlato di vari temi, partendo dal Mondiale Under 20 in corso di svolgimento in Polonia: "Due anni fa abbiamo fatto un percorso pazzesco in Corea e siamo arrivati fino alla semifinale perdendo purtroppo contro l'Inghilterra.- Abbiamo comunque fatto appassionare gli italiani alla Nazionale Under 20. Sono contento perché c'è tanta Atalanta anche in questa squadra".

Parlando di Atalanta: parlavate della Champions nello spogliatoio?

"All'inizio no, poi col passare del tempo era inevitabile. Siamo contentissimi, ci siamo presi quello che si spettava. Sarebbe stato brutto perderla alla fine. Abbiamo fatto un girone di ritorno incredibile e dopo la vittoria a Napoli abbiamo capito di potercela fare".

Com'è il clima con i tifosi e nello spogliatoio?

"È tutto bellissimo, la società non era mai arrivata a questi livelli e sentiamo il valore di tutto il popolo bergamasco".

La notizia di oggi è la permanenza di Gasperini: temevate potesse andare via?

"Come per i giocatori anche per gli allenatori possono arrivare offerte ma tutti speravamo che restasse e siamo felicissimi".