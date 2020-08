Atalanta, Pessina può tornare a Bergamo per restare

L’Atalanta comincia a lavorare anche per la prossima stagione, sebbene quella attuale non sia ancora finita. Come riportato da Tuttosport, l’obiettivo è quello di non cedere i big e rinforzare la rosa laddove è possibile. Tra i giocatori che torneranno a Bergamo, invece, c’è Matteo Pessina che rientrerà alla base per circa 500mila euro. Visto l’ottimo campionato fatto all’Hellas Verona, potrebbe tornare per restare.