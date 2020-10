Atalanta, Pessina via a gennaio? Marino: "No, abbiamo tanta fiducia in lui e farà bene qui"

Tra i nuovi volti dell'Atalanta di quest'anno c'è anche Matteo Pessina, una delle rivelazione dello scorso campionato, vissuto in prestito all'Hellas Verona. Il centrocampista classe '95 è di proprietà della Dea, anche se fin qui non ha ancora trovato lo spazio che meriterebbe. E' dunque destinato ad andare via già a gennaio? A chiederlo al direttore generale Umberto Marino ci ha pensato Sky Sport e il dg orobico ha risposto così: "E' un'ottima opportunità per noi e per lui giocare sia in campionato che in Champions League. Rientra da un periodo di infortunio, abbiamo tanta fiducia in lui. Si deve integrare nell'organico, ma siamo tutti convinti che possa fare bene perché ha qualità, personalità e ha fatto benissimo lo scorso anno. Può essere un gran valore per la nostra rosa".

