Atalanta, Petagna: "Futuro? Resto qui e miglioro con Gasperini"

Andrea Petagna, attaccante dell'Atalanta, fra pochi minuti spegnerà 22 candeline. La giovane punta è stata intervistata da Sportitalia: "Sarebbe stato davvero bello festeggiare il compleanno in Polonia. Peccato, siamo usciti a testa alta, siamo stato un po' sfortunati. Con l'Atalanta abbiamo fatto una stagione straordinaria, abbiamo regalato un sogno ai tifosi. Futuro? Resto all'Atalanta, sono felice a Bergamo, voglio migliorare ancora con Gasperini. Non vedo l'ora di giocare l'Europa League con l'Atalanta. Abbiamo degli ottimi giocatori, vedremo cosa farà Conti. Abbiamo un grande allenatore, riesce a tirare fuori il meglio da ogni giocatore. Conti al Milan? Andrea ha dimostrato di essere un ottimo giocatore, sono felice per lui, se lo merita. Chiaramente mi mancherà, gli faccio un grande in bocca al lupo".