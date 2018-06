Atalanta, piace Soucek. Tottenham su Toloi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riporta il Corriere di Bergamo, c’è da registrare l’interesse per Tomas Soucek, dello Slavia Praga, già cercato nelle settimane scorse dalla Fiorentina. Proprio i viola sembrano più avanti nelle trattative, la valutazione è di cinque milioni di euro. In difesa invece c’è una proposta, da parte del Tottenham, per Rafael Toloi. Il difensore gradirebbe la destinazione, ma il discorso è molto simile a quello di Freuler: l’idea è quella di non toccare ulteriormente i reduci dalla scorsa Europa League. Questione uscite: Luca Vido interessa al Padova - ed è il primo obiettivo per la società biancorossa - mentre Sportiello potrebbe essere il nuovo portiere della Sampdoria, in prestito con diritto di riscatto.