Atalanta, Pioli prima scelta in caso di addio di Gasperini

Stefano Pioli in caso di addio di Gian Piero Gasperini. L'Atalanta sta valutando anche l'ipotesi che il tecnico di Grugliasco - corteggiato sia dalla Roma che all'estero - possa lasciare Bergamo al termine della stagione. E in caso di suo addio, la scelta della famiglia Percassi ricadrebbe su Pioli, tecnico che da una manciata di settimane non è più alla guida della Fiorentina.