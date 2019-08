© foto di Insidefoto/Image Sport

Spunta un nome nuovo per la difesa dell'Atalanta. Come riporta Sky Sport, i nerazzurri in queste ore avrebbero infatti avviato i contatti con Martin Skrtel. Centrale di grande esperienza, classe 1984, lo slovacco è attualmente svincolato dopo aver militato tre stagioni nel Fenerbahce e in Italia è stato accostato anche al Parma.