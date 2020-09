Atalanta, presentate le nuove maglie: Gomez, Muriel e Freuler i testimonial

Attraverso il proprio sito ufficiale, l'Atalanta ha svelato le nuove maglie 2020/21: il club orobico si affida al classico nerazzurro per la maglia casalinga, mentre la seconda di base bianca e la terza blu. Di seguito la descrizione delle nuove divise sul sito ufficiale: La prima maglia, quella da casa, indossata per l’occasione dal Papu Gomez, rispecchia la tradizione con le righe verticali nerazzurre più strette per un forte richiamo al passato, mentre la seconda, quella da trasferta, indossata da Luis Muriel, è bianca con un disegno asimmetrico e futuristico con una gamma di colori che spazia dal blu al nero. Infine la terza, indossata da Remo Freuler, si distingue per una particolare tonalità di blu e l’inserimento con tecnica embossed del profilo esterno della nuova Curva Nord “Pisani” del Gewiss Stadium.