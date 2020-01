Atalanta, preso Caldara. L'ag: "Torna a casa, dove ha fatto meglio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giuseppe Riso, agente di Mattia Caldara del Milan, parla ai microfoni di Sky Sport. "La scelta di Mattia è chiara: rientra a casa, in famiglia, è normale. Per quanto riguarda il Milan, ha capito l'esigenza di Mattia, voleva ricominciare da dove aveva fatto meglio, dove lo conoscono tutti. Aveva bisogno di questo, li ringraziamo. Per lui è un passo importante, deve ritrovarsi, riprendere il ritmo, giocare, stare dove si sente bene. La parte positiva è recuperare il valore del ragazzo, uno dei migliori difensori italiani".

Petagna sarà protagonista del mercato?

"Andrea è sempre un'idea, ha sempre mercato. E' giovane, segna, farà parte di questo mercato e del prossimo. I giovani come lui sono sempre sul mercato. La SPAL vorrà tenerselo, vorrà salvarsi con lui ma è normale che sia accostato a Milan, Inter, Roma. E' pronto per una grande, succederà ora o dopo lo vedremo".