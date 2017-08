Atalanta, preso il baby brasiliano Guth

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Atalanta guarda al futuro e chiude un colpo in prospettiva per la difesa. Il club orobico, come rivela Gianlucadimarzio.com ha infatti chiuso con il Coritiba per il centrale classe 2000 Rodrigo Guth. Il difensore, che possiede anche il passaporto tedesco, ha disputato l'ultimo Sub17 con la maglia del Brasile.