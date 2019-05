© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Atalanta insiste per Manuel Lazzari. Come riporta Sky Sport, i primi contatti sono avvenuti una decina di giorni fa e adesso gli orobici farebbero sul serio: Percassi vuole trovare l'accordo il prima possibile per permettere a mister Gasperini di avere la rosa completa per affrontare al meglio una stagione che vedrà l'Atalanta protagonista anche in Champions League.

Non escludo il ritorno - A proposito dell'asse con la SPAL, c'è anche un'altra idea, molto suggestiva, che potrebbe portare a un clamoroso ritorno: Andrea Petagna, infatti, sarebbe tra i nomi papabili per completare il reparto offensivo