Non solo acquisti e cessioni, in casa Atalanta. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti nelle prossime settimane la dirigenza si incontrerà con l'entourage di Andrea Masiello per gettare le basi per il rinnovo. Contratto in scadenza nel 2021, le parti ragionano su un prolungamento annuale, quindi fino al 2022.