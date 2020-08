Atalanta, prima le cessioni e poi Vojvoda: il calciatore ha già cenato con i dirigenti della Dea

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport la trattativa per l'approdo di Mergim Vojvoda all'Atalanta non è ancora chiusa perché nonostante ci sia un'intesa di massima con lo Standard Liegi, i nerazzurri prima dovranno decidere come muoversi per le uscite sulle fasce, valutando il futuro di Hateboer, Gosens, Castagne e Reca. Il giocatore ha recentemente incontrato a cena i dirigenti della Dea ribadendo l'entusiasmo per la possibile firma con approdo in Serie A. Un desiderio di Atalanta che i dirigenti proveranno ad esaudire nei prossimi giorni.