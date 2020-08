Atalanta, primo giorno di scuola: al via la nuova stagione, in attesa di Miranchuk

Diciannove giorni. Due settimane di rito concesse per poter ripartire nuovamente in vista della stagione 2020-21: vacanze terminate anche per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini che nelle prossime ore si radunerà a Zingonia. Grande attesa per chi non sarà impegnato con le rispettive nazionali, ma soprattutto per Aleksey Miranchuk, ormai a un passo dal vestire la maglia nerazzurra. Il calciatore russo è atteso in Italia per effettuare le visite mediche e le firme, poi si unirà ai nuovi compagni per iniziare la nuova avventura in serie A.

Arriva il vice Ilicic? - Primo acquisto per stagionale per la compagine nerazzurra, anche se mancano le ultime formalità di rito: prima le visite mediche, poi le firme sul contratto proprio negli uffici di Zingonia. Il direttore Sartori è vicino alla chiusura dell'ennesima operazione di mercato, ora Gasperini potrà trovare quel vice Ilicic cercato a lungo nella scorsa stagione. La fiducia del tecnico di Grugliasco è riposta sempre nello sloveno, ma un giocatore di qualità come Miranchuk fa sempre comodo, soprattutto in vista dei prossimi impegni. Caratteristiche diverse sì, ma l'intelligenza calcistica non manca.

Primo giorno di scuola - Oggi ci sarà il raduno al Centro sportivo Bortolotti al termine delle canoniche due settimane di riposo. La squadra si ritrova dopo la sconfitta contro il PSG, con la voglia di tornare ai livelli visti in campo negli ultimi mesi. Conferme, certezze e anche qualche punto di domanda: non sarà il giorno ideale per rispondere ai quesiti, d'altronde il primo giorno di scuola non vengono mai assegnati compiti. Domani si riparte, con la testa e lo spirito giusto per affrontare una nuova stagione. Aspettando il Professor Ilicic.