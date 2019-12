© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Atalanta, col Valencia, ha pescato probabilmente l'avversario più abbordabile di tutta la prima fascia. La doppia sfida che si giocherà agli ottavi fra le due società rappresenta una novità assoluta per il calcio europeo, visto che le due squadra non si sono mai incrociate in competizioni ufficiali. I precedenti fra il Valencia e le italiane, ad ogni modo, inducono all'ottimismo. Il club spagnolo infatti ha affrontato squadre del nostro campionato 24 volte (8 Inter, 6 Roma, 2 Genoa, 2 Lazio, 2 Fiorentina, 2 Juventus, 2 Napoli) e lo score generale parla di 12 successi italiani, 5 pareggi e 7 trionfi iberici.