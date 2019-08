Atalanta, priorità al difensore: Caceres, Ferrari e Sergi Gomez in lista

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un difensore e una punta. Sono questi gli ultimi due tasselli che mancano all'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che vuole rinforzarsi in vista di una stagione ricca di impegni. La partenza di Gianluca Mancini ha aperto una voragine nella retroguardia, che il dt Sartori e l'ad Percassi stanno cercando di colmare: come riporta Tuttosport, Caceres, Ferrari e Sergi Gomez sono i nomi presenti sul taccuino dei dirigenti nerazzurri.

Dipende da Barrow - Diverso, invece, il discorso per quanto riguarda il reparto offensivo. L'ago della bilancia può essere Barrow, che potrebbe restare oppure partire in prestito. Al suo posto, in questo caso, potrebbe arrivare Matteo Politano.