Mario Pasalic sarà con molta probabilità riscattato dall'Atalanta a fine stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport il club bergamasco ha intenzione di pagare i 15 milioni di euro necessari al Chelsea per trasformare il prestito in acquisto definitivo, a meno di ribaltoni dell'ultimo minuto che al momento non sembrano però essere possibili.