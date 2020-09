Atalanta, prosegue la trattativa per Giannoulis: il PAOK ha bisogno di cedere

L'Atalanta lavora per portare in Italia Dimitrios Giannoulis, esterno mancino 24enne di proprietà del PAOK Salonicco. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Dea è pronta a investire massimo 5-6 milioni contro i 7 richiesti dai greci. Non siamo alla rottura della trattativa soprattutto perché il PAOK ha bisogno di fare cassa e sa che rinnovando il suo contratto rischierebbe di non fare cassa dalla sua cessione.