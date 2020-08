Atalanta-PSG 1-2, i quotidiani francesi celebrano la squadra di Tuchel: "Follia!"

Le aperture francesi di oggi, giovedì 13 agosto:

L'Equipe

"Folli!"

Una semplice parola che serve a spiegare la follia del match di ieri sera tra Atalanta e Paris Saint Germain, con gli orobici in vantaggio fino a pochi secondi dal novantesimo, ed invece il match è terminato 2 a 1 per i parigini. Il PSG, grazie a Marquinos e Choupo-Moting, la ribalta nel giro di tre minuti in pieno recupero, quando ormai le speranze si erano ridotte al lumicino. Semifinale per i francesi e grande beffa per l'Atalanta.

La Depeché du Midi

"PSG in semifinale"

I parigini tornano in una semifinale di Champions dopo anni, vincendo sull'Atalanta in rimonta

Le Parisien

"Rimonta!"

Tanta la gioia per la qualificazione acciuffata in extremis. Il quotidiano sottolinea come la maledizione dei quarti di finale si stesse compiendo fino a pochi giri d'orologio dalla fine del match, poi in tre minuti la rimonta parigina.