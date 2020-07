Atalanta-PSG, pro e contro: Mbappé spaventa, ma non gioca da tempo

L'urna di Nyon poteva forse essere più clemente con l'Atalanta. Perché a Lisbona il quarto di finale contro il Paris Saint Germain non è dei più agevoli. Mbappé, Neymar, Di Maria, Thiago Silva, Icardi ma non Cavani. Una batteria di campioni che potrebbe spaventare tutte le avversarie europee, giocoforza anche i nerazzurri che sono alla loro prima partecipazione in Champions.

I PRO - Sono fondamentalmente due. Il primo è che il Paris Saint Germain non gioca da inizio marzo, perché la Ligue 1 ha deciso - probabilmente troppo presto - di chiudere anticipatamente la stagione. Ci saranno due partite per riprendere la gamba, cioè le finali di Coppa di Lega contro il Lione il 31 luglio e la Coppa di Francia il 24. E poi c'è la cabala, perché oltre a non avere mai vinto la Champions League, il PSG non ha mai battuto un'italiana nella sua storia. Si potrebbe obiettare che c'è sempre una prima volta.

I CONTRO - A parte la pletora di fenomeni già precedentemente citata, sembra che in questa stagione ci sia più equilibrio anche con Tuchel, dopo il rapporto turbolento della scorsa annata che lo aveva portato a un passo dall'esonero. E poi perché l'Atalanta potrebbe subire la tensione di un match così importante, pur giocando a mente sgombra di chi non ha tradizionalmente nulla da perdere.