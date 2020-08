Atalanta-PSG vista dalla stampa francese: "Si può fare la storia"

Di seguito le aperture francesi di oggi mercoledì 12 agosto 2020. Grande spazio al quarto di finale di questa sera fra Atalanta e Paris Saint-Germain: "Andare semplicemente per la storia" titola L'Equipe che sottolinea: "Nel cinquantesimo anniversario del club il PSG si gioca il suo posto in semifinale, che non disputa dal 1995. Favoriti ma privati di Di Maria e Verratti". Prima pagina anche per Le Figaro: "Il PSG pieno di speranze al giro finale di Champions League". Le Monde invece parla dell'Atalanta: "Cuore di Bergamo" è il taglio basso in apertura: "Mentre la città del nord Italia è segnata dall'epidemia, il suo club, che si distingue per il suo spirito combattivo, sfida il Paris Saint-Germain". Le Parisien speranzoso: "L'anno buono?"