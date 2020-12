Atalanta, quale futuro per il Papu Gomez? Milan opzione plausibile, ma attenzione all'Inter

Lo strappo c'è e si vede. Il Papu Gomez sembra essere sempre più lontano dall'Atalanta: la dirigenza nerazzurra batterà tutte le vie percorribili per poter convincere l'argentino a rimanere, ma il nodo cruciale resta il rapporto con Gasperini. Qualcosa si è inevitabilmente spezzato nel primo tempo della sfida contro il Midtjylland: il faccia a faccia negli spogliatoi - ormai noto a tutti - ha incrinato quanto di buono costruito negli ultimi anni. Inoltre il tempo a disposizione non aiuta nemmeno eventuali meeting tra dirigenza, allenatore e capitano. Il mercato di gennaio incombe e la volontà del calciatore sembra essere chiara: quale sarà dunque la prossima squadra del Papu?

IPOTESI MILAN - I rossoneri potrebbero pensare al numero 10 nerazzurro e sfruttare a loro favore la situazione. In mezzo a un'eventuale operazione potrebbe finirci anche Caldara, con Gomez come pedina di scambio nel riscatto del centrale bergamasco. La soluzione Milan è ideale anche per via della distanza da Bergamo: il capitano vorrebbe rimanere nelle vicinanze della città orobica ed evitare particolari spostamenti.

INTER ALLA FINESTRA - La distanza geografica giocherà un ruolo determinante nel futuro del Papu, proprio questo anche l'Inter ipotizza l'assalto al centrocampista sudamericano. Gomez conosce già il 3-5-2: gli stili di gioco di Gasperini e Conte sono differenti, ma l'argentino sa effettuare entrambe le fasi con una difesa a tre. Sviluppo della manovra diverso, ma la sostanza non cambia

Da non dimenticare lo spazio che il giocatore potrà ritagliarsi: oltre alla distanza da Bergamo, Gomez valuterà la continuità con cui può essere impiegato. L'obiettivo è quello di non perdere la nazionale soprattutto in vista del mondiale in Qatar. Sul capitano dei bergamaschi ci sono altre compagini, ma bisognerà capire se le parti vorranno separarsi a gennaio o meno. Sicuramente Percassi vorrà trattenere uno dei giocatori simbolo del miracolo atalantino. Intanto il tempo scorre e il mercato si avvicina inesorabilmente.