Atalanta-Real Madrid, è la prima volta. Orobici i noni italiani a incrociare gli spagnoli

Atalanta-Real Madrid si sfiderano per la prima volta. I bergamaschi hanno vinto gli unici due precedenti contro squadre spagnole in Europa: 4-1 e 4-3 nella scorsa edizione di Champions contro il Valencia. Real che è un avversario classico per le italiane: 76 sono i precedenti contro le nostre, con i madrileni in netto vantaggio: 39 vittorie, 11 pareggi e 26 sconfitte. È la Juventus la squadra incrociata più volte (21), seguita da Inter (17), Milan (15), Roma (12), Napoli e Lazio (4), Torino (2) e Fiorentina (1)