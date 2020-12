Atalanta-Real Madrid, la stampa spagnola: "Bergamaschi potenza offensiva. Ma il gruppo..."

Un sorteggio ritenuto favorevole per la stampa spagnola, in riferimento al Real Madrid che ha pescato agli ottavi di finale l'Atalanta. As descrive gli orobici tuttavia come una delle grandi sensazioni del torneo precedente, nonché capace di battere le big come il Liverpool. Il vantaggio, scrive l'edizione online del quotidiano, è giocare a Valdebebas il ritorno. "Sorteggio favorevole... ad eccezione del Barcellona" scrive Marca e sulla squadra di Gasperini scrive: "Potenza offensiva e con un divorzio nello spogliatoio", alludendo alla questione Gomez-Ilicic-Gasperini.