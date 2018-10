Atalanta, Rigoni: "Continuo a crescere. Vogliamo l'Europa"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Arrivano dal Corriere di Bergamo alcune dichiarazioni di Emiliano Rigoni, argentino dell'Atalanta, arrivato in estate dallo Zenit San Pietroburgo: "A Bergamo mi trovo bene e qui con me c’è la mia famiglia. Rispetto agli altri campionati, quello italiano è più fisico e competitivo. Ma mi sto adattando giorno dopo giorno. Non mi aspettavo questo inizio, in cui mi sono riusciti anche colpi importanti. Spero di continuare così, per la mia squadra. Mancano i gol, ma stiamo ritrovando il gioco — spiega —. Per tornare alla vittoria, dobbiamo concretizzare meglio le occasioni che ci capitano. La Sampdoria? Una sfida dura. Per l’Atalanta è importante vincerla. L'Europa? Giochiamo per tornarci. La sfida con la Fiorentina? Malgrado resti il rammarico per l’errore dell’arbitro, ormai la Fiorentina ce la siamo lasciata alle spalle".