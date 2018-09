Atalanta, Rigoni: "Felice di essere in Italia. Ora voglio segnare molti gol"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Emiliano Rigoni, nuovo acquisto dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport a margine di un evento pubblico: "L'arrivo in questo club per me è un bel risultato perché volevo la Serie A. Sono felice, spero di dimostrarmi all'altezza e mi auguro che sia una bella sfida. Gasperini è ottimista nonostante l'eliminazione dall'Europa League, ora pensiamo solo al campionato. Personalmente devo trovare continuità e spero di segnare ancora molti gol".