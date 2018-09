Atalanta, Rigoni: "Nessuno ha dubbi su Dybala. Papu un idolo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Raggiunto dall'edizione argentina di Marca, il fantasista dell'Atalanta Emiliano Rigoni ha parlato della sua avventura in Italia e di diversi suoi connazionali.

Su Dybala.

"Siamo amici, è un giocatore di livello indiscutibile sia per la Juve che per l'Argentina. Sappiamo quanto può dare e nel suo miglior momento non ha limiti. Deve trovare continuità nel club per tornare in Nazionale, nessuno ha dubbi su di lui".

Su Higuain.

"Ha dimostrato in ciascun club quanti gol può fare. È un giocatore eccezionale, uno dei migliori 9 argentini degli ultimi tempi, segnerà tanto finché non si ritirerà".

Su Icardi.

"È un goleador. Ogni anno è capace di fare tanti gol in Italia, è uno dei migliori attaccanti a livello mondiale".

Sul Papu.

"È un idolo per il club e un leader per tutta l'Atalanta. È il capitano, una persona che merita il massimo rispetto. Lo conoscevo dai tempi dell'Argentina e abbiamo sempre avuto un buon rapporto. Mi ha aiutato in molte cose dal mio arrivo".