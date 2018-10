Atalanta, Rigoni: "Sogno di giocare nel Real Madrid"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Se mi capitasse di poter giocare nel Real Madrid, non ci penserei un secondo". Parola di Emiliano Rigoni, attaccante argentino in prestito dallo Zenit San Pietroburgo all'Atalanta, intervistato da DAZN: "Quando ero piccolo il Real era già uno dei più grandi club al mondo, lo vedevo come un obiettivo. Mi piacevano Beckham per come calciava il pallone, Ronaldinho e Messi, il mio idolo, qualcosa di imparagonable".