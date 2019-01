Atalanta, Rigoni via a gennaio. Per la sostituzione piace Depaoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Può considerarsi conclusa l'avventura di Emiliano Rigoni a Bergamo. Il calciatore argentino ieri non s'è presentato a Zingonia alla ripresa degli allenamenti con l'Atalanta e lo Zenit San Pietroburgo che sono al lavoro per la risoluzione del prestito già a gennaio.

Per sostituirlo, scrive 'L'Eco di Bergamo', la società di patron Percassi sta valutando diverse soluzioni. Difficile mettere le mani su Caprari e Defrel, entrambi in forza alla Sampdoria, più semplice trattare col Chievo Fabio Depaoli, esterno destro classe '97.