Atalanta, Rigoni vicinissimo al ritorno allo Zenit San Pietroburgo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Emiliano Rigoni sarà lontano dall'Atalanta e con ogni probabilità l'argentino tornerà allo Zenit San Pietroburgo in questa finestra di mercato. Dopo i 45' minuti giocati lo scorso 9 agosto con la maglia del club russo l'esterno ha mercato soltanto in MLS, Brasile e Cina (a causa del regolamento FIFA che non consente di vestire più di due maglie nella stessa stagione), ma l'ipotesi più probabile parla di un ritorno alla base. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.