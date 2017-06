Atalanta, Riso vola a Ibiza da Gomez. Si parla del rinnovo

Fonte: Marco Conterio

Missione" a Ibiza tra relax e mercato per l'agente Giuseppe Riso. In Spagna ha avuto modo di incontrare Alejandro Gomez aggiornandolo sulle novità, ma con il nuovo contratto con l'Atalanta come tema di discussione. Poi Raffaele Palladino, con tutte le nuove sul futuro dal Genoa in poi.