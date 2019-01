Atalanta-Roma 1-3 al 45', Dzeko trascina i giallorossi. Castagne la riapre

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Partita divertente e già ricca di gol allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia, dove Atalanta e Roma sono appena andate al riposo col risultato di 1-3 nel 21° turno di campionato. Scatenato Edin Dzeko, autore di una doppietta, ma anche Nicolò Zaniolo, trascinatore dei giallorossi con ben due assist. Eccezion fatta per la fase difensiva, davvero da rivedere, non era comunque andata male la formazione di casa, capace di riaprire la partita al 44' con Castagne.

PRONTI-VIA, DZEKO-GOL - Pronti-via e la Roma è subito in vantaggio a Bergamo. Torna al gol Edin Dzeko, che al 3' sfrutta un bell'assist di petto in area di Zaniolo per freddare Berisha da distanza ravvicinata. L'Atalanta reagisce e, dopo una sgroppata insidiosa di Zapata, al 6' colpisce una traversa direttamente su calcio di punizione dalla sinistra di Gomez. È sempre il 'Papu' poi a ispirare Ilicic con un gran passaggio in profondità al 9', ma il tentativo al volo dello sloveno si spegne a lato.

CINISMO GIALLOROSSO - La squadra di Gasperini continua a crescere, ma nel suo momento migliore viene punita ancora dalla Roma. Gran bella rete del solito Dzeko, bravo stavolta a superare Berisha palla al piede su brillante assist di Nzonzi e insaccare il suo secondo gol di giornata al 33'. Quarta rete in questo campionato per lui, da rivedere la marcatura di Toloi. La Dea adesso accusa il colpo e nel giro di sette minuti subisce anche lo 0-3. È ancora Zaniolo a inventare un gran passaggio d'esterno per El Shaarawy. L'attaccante italo-egiziano, al minuto 40, controlla e insacca in rete con un gran destro.

CASTAGNE LA RIAPRE - Il match sembra virtualmente chiuso dopo neanche un tempo, ma al 44' l'Atalanta riaccende le speranze dei propri tifosi. Ispira Ilicic, che libera a destra Gomez con un colpo di tacco: cross morbido del 'Papu', terzo tempo di Castagne, che svetta su Karsdorp e supera Olsen con una zuccata decisa. 1-3 e partita dunque riaperta, aspettando una ripresa che si preannuncia davvero tutta da vivere.