© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Atalanta accorcia ulteriormente le distanze a Bergamo. Grande azione corale dei nerazzurri, che firmano il 2-3 col primo gol in questo campionato di Rafael Toloi. Imponente lo stacco aereo dell'ex difensore della Roma, bravo a deviare in rete un perfetto cross dalla destra di Gomez al 59'. Adesso torna tutto in discussione.