Atalanta-Roma 4-1, le pagelle: poesia Ilicic, certezza Muriel. Quanti insufficienti per Fonseca

Risultato: Atalanta – Roma 4-1

3' Dzeko (R); 59' Zapata (A); 70' Gosens (A); 72' Muriel (A); 85' Ilicic (A)

ATALANTA

Gollini 6,5 - Nulla può contro la freddezza di Dzeko al terzo minuto di gioco. Difficile decifrare la sua uscita su lob di Spinazzola, che per sua fortuna sbatte contro il palo. Dopo l'intervallo vola sulla botta di Veretout.

Toloi 6 - Subito in difficoltà contro una catena di sinistra della Roma che sembra viaggiare a pieno ritmo. Pronti via e Mkhitaryan lo infila con la progressione che porta all'uno a zero di Dzeko: troppo facile, così. Si riprende dopo l'intervallo.

Romero 5 - Lo spartito ricorrente è il seguente: doti atletiche impressionanti, che qua e là sopperiscono a qualche errore di posizionamento. Ma la dormita sul gol di Dzeko è imperdonabile. (Dal 46' Palomino 6 - Buona gestione dopo l'ingresso).

Djimsiti 6,5 - È il più ordinato di un terzetto che recupera certezze e riferimenti cammin facendo. Regge nella tempesta del primo tempo, non rischia praticamente nulla dopo l'intervallo.

Hateboer 6,5 - Nel primo tempo è più coinvolto di Gosens in fase propulsiva, anche se di rado riesce effettivamente a pungolare la difesa giallorossa. Anche perché sul suo lato c'è Spinazzola in stato di grazia. Più presenza fisica nella ripresa.

De Roon 6 - Riesce a redimersi dopo un primo tempo un po' contratto. Quando le cose volgono per il meglio mette ordine e garantisce equilibrio a un undici iper-offensivo. Mica facile.

Freuler 6,5 - Nella prima metà ha un paio di chance sotto porta: sulla prima è sfortunato, perché scivola dopo una bella sterzata su Smalling, sulla seconda invece riesce a servire involontariamente Malinovskyi con un liscio. Chiude in crescendo.

Gosens 7 - Ha abituato a ben altro, rispetto ad un primo tempo in cui gira sottoritmo e bascula senza creare superiorità sulla sinistra. Poi però la sua natura riemerge in tutta la sua poderosità, e firma il due a uno con un taglio dei suoi. (Dall'89' Mojica s.v.).

Pessina 5,5 - Irrinunciabile in questo periodo per Gasperini, anche perché è la chiave di volta di un equilibrio ritrovato. La spola tra mediana e attacco è preziosa, ma oggi fatica ad entrare nel vivo del gioco. (Dal 46' Ilicic 8 - Poesia applicata al calcio: due assist, un gol. Gioco danzante).

Malinovskyi 6,5 - In chiusura di primo tempo, compresa l'antifona, decide di fare il Papu. O quantomeno ci prova: strappi, accelerazioni, giocate di fino. Gli manca qualcosa soltanto nelle conclusioni, che solitamente sono il piatto forte della casa. (Dall'81' Miranchuk s.v.).

Zapata 7 - Il centrocampo garantisce rifornimento solo ad intermittenza, lui non si perde d'animo e battaglia su ogni pallone, provando a far valere una fisicità che è tutto tranne che irrilevante. Spacca la porta sul filtrante di Ilicic e fa uno a uno. (Dal 72' Muriel 7 - Una certezza: a segno dopo un pugno di secondi).

Gian Piero Gasperini 7 - La bufera Gomez non intacca minimamente lo spirito della sua Dea. Grande reazione nella ripresa, nel finale la qualità che mette in campo è semplicemente tracimante.

ROMA

Mirante 5 - Lavoro al minimo sindacale per tutto il primo tempo, nel secondo no: zero colpe su Zapata, molte nell'uscita sul gol di Gosens. Muriel, poi, lo manda al bar, al pari di Ilicic.

Mancini 5,5 - Ha imparato il mestiere da Gasperini, in gran parte, e sfoggia le sue abilità per tutto il primo tempo. Non evita il crollo successivo, ma ha poche colpe dirette.

Smalling 5 - Comincia e sembra avere il piglio giusto per domare Zapata. Si rivelerà solo una lontana illusione: il colombiano lo scherza sull'1-1, e da lì è buio.

Ibanez 5 - Ai limiti della perfezione nella prima frazione, la seconda, con il suo diretto avversario che diventa Ilicic, è invece alle porte dell'incubo. Con tanto di tunnel.

Karsdorp 5 - Concentratissimo sulla fase difensiva, si dimentica di attaccare, in teoria il suo sport preferito. Sulla lunga distanza finisce per non contenere più Gosens.

Pellegrini 5,5 - Arretrato in mediana, oggi è chiamato a mettere più sostanza che raffinatezza. Non brilla granché, almeno si sacrifica finché rimane in campo.

Veretout 5 - Come per gli altri, primo tempo di grande spessore prima di sparire. Anzi, peggio: lancia Muriel verso il 3-1. Un regalo di Natale anticipato

e non richiesto.

(dall'82' Villar s.v.)

Spinazzola 6 - I rimpianti per il palo colpito al minuto 8 sullo 0-1 si sono sentiti dalla sua viva voce nell'intervallo, ma col senno di poi non rende. Fuori per un acciacco.

(dal 66' Bruno Peres 5,5 - Subentra nel momento critico, e come tutti i suoi compagni finisce per essere travolto dalla corrente).

Pedro 5 - Mai realmente nel vivo delle trame d'attacco giallorosse, non riesce a mettersi in evidenza neppure nel grande primo tempo dei suoi. Sgomita, ma oggi non basta.

(dal 78' Cristante s.v.)

Mkhitaryan 6,5 - Comincia molto bene: attacca una prateria a sinistra e ispira l'assist vincente per Dzeko. Cerca spesso il bosniaco, rendendosi poi però meno pericoloso.

Dzeko 6,5 - Ci mette tre minuti a trovare la via del gol, dimenticato colpevolmente da Romero. Tanto lavoro da pivot: utilissimo nel primo tempo, meno nel secondo.

Allenatore: Fonseca 5,5 - L'idea tattica è chiara, e si vede dai primi palloni: rispondere colpo su colpo alle marcature individuali dell'Atalanta, con la convinzione di poterla spuntare in ogni singolo duello. Questo succede per tutto il primo tempo, in cui la Roma riesce a rendere inoffensiva la Dea, con il vantaggio di un gol all'intervallo che a tratti pare stretto. Nel secondo tempo, invece, il vento cambia improvvisamente e, sotto l'ispirazione di uno sloveno con la 72 sulle spalle, diventa tempesta. La Roma non riesce ad opporsi, e finisce travolta, in un mix tra stanchezza venuta fuori di prepotenza e qualità degli avversari che è cresciuta. Quarantacinque minuti quasi perfetti, gli altri quasi zero. Il totale non viene sei.