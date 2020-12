Atalanta-Roma, le formazioni ufficiali: Pessina-Malinovskyi con Zapata, Pedro torna titolare

Grande sfida alle 18: al Gewiss Stadium si affrontano infatti Atalanta e Roma, entrambi con significative ambizioni per questo campionato. Che passino proprio da questa partita? Intanto ci sono le formazioni ufficiali. Gasperini, oltre all'annunciata assenza di Gomez dai convocati, rinuncia dal 1' anche a Ilicic e Muriel, schierando Zapata unica punta con Pessina e Malinovskyi alle sue spalle. In casa Roma, invece, Fonseca si presenta con la difesa a tre, e con Pellegrini che per l'occasione viene arretrato in mediana assieme a Veretout. Davanti Pedro, al rientro da titolare dopo aver cominciato in panchina la scorsa col Toro, e Mkhitaryan dietro l'alfiere Dzeko.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

Allenatore: Paulo Fonseca.