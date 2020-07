Atalanta-Sampdoria, formazioni ufficiali: torna Ilicic tra i titolari. Ranieri si copre

Entrambe le squadre hanno diramato le formazioni per la sfida delle 21.45 al Gewiss Stadium. Ritornano i titolarissimi per Gasperini, che trova anche Ilicic nell'undici, mentre ritorna Pasalic in mezzo al campo. Nella Sampdoria non c'è Gaston Ramirez, al suo posto Jankto, poi l'undici è confermato con Gabbiadini unica punta.

Atalanta (3-4-1-2)

Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.

Sampdoria (4-5-1)

Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Depaoli, Ekdal, Thorsby, Linetty, Jankto; Gabbiadini.