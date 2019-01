© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il direttore sportivo dell'Atalanta, Giovanni Sartori, ha rilasciato alcune dichiarazioni a numero-diez.com circa le trattative in essere, soprattutto quelle destinate verso l'estate. "Mancini? “La fine del mercato invernale è ormai alle porte, motivo per cui lasciarsi scappare una pedina come Mancini in questo momento sarebbe roba da pazzi. Inglese? Ci interessa, ma confermo anche quanto già detto per Mancini: si rimanda tutto a giugno”.