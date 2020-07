Atalanta, Sartori: "Nostri numeri incredibili, grazie a Gasp. Cerchiamo giocatori in Olanda"

vedi letture

Giovanni Sartori, responsabile dell'area tecnica dell'Atalanta, ha parlato a Radio Rai durante la trasmissione, Radio Anch'io Sport: "Viviamo alla giornata, abbiamo dei numeri incredibili e con ieri abbiamo raggiunto le 100 reti fatte in stagione. Negli ultimi anni ci stiamo ripetendo e i numeri sono frutto del grandissimo lavoro da parte di tutte e tre le componenti: società, allenatore e giocatori. La rosa grazie a Gasperini vede i giocatori che sono passati da essere buoni a ottimi".

Qual è il colpo che l'ha inorgoglita di più?

"Abbiamo fatto una serie di acquisti grazie al lavoro della società. Io sono a capo di una struttura ma abbiamo uno scouting che ci sta dando risultati importanti. Ci sono 10-12 ragazzi che girano continuamente lavorando alla grande. Abbiamo preso calciatori che erano sconosciuti ai più e grazie a Gasperini sono diventati importanti a livello internazionale. Non faccio nomi, altrimenti offenderei tutti gli altri".

Dove state cercando altri giocatori?

"Giriamo molti Paesi, in altri non ci andiamo per via dei prezzi, vedi l'Inghilterra. Guardiamo con molta attenzione il campionato olandese, ci sono grandi prospetti".

Perché Caldara non giocava al Milan?

"A causa degli infortuni. Quando poi si è ripreso il club rossonero non ha avuto il tempo di aspettarlo, a causa dei traguardi da raggiungere in fretta. Noi avevamo tempo per aspettarlo".

Avrebbe voglia di un'esperienza in una big?

"Sono in una grandissima società e non amo molto i cambiamenti. Sto bene qui, ma se non dovessi restare mi piacerebbe provare da un'altra parte. Ripeto però che la mia intenzione è quella di voler restare a Bergamo".