Atalanta, Sartori: "Pessina potrebbe rientrare, Amrabat è un profilo che abbiamo seguito"

Il direttore sportivo dell'Atalanta Giovanni Sartori ha parlato a L'Arena dei movimenti di mercato: "Pessina? Parlare ora di mercato è prematuro, idem per il futuro di Pessina. Devo prima di tutto dare merito al Verona di aver svolto un grandissimo lavoro su di lui, perchè sta attirando l’interesse di più società ma di soluzioni ce ne sono tante. Potrebbe rientrare, magari con un ruolo importante, così come potremmo rinnovare il prestito perché lui rimanga dov’è visto che a Verona sta bene e il Verona vorrebbe tenerlo. Amrabat? E' stato un profilo che ho seguito molto da vicino fin dai tempi di quanto era in Belgio, ho desistito quando ci siamo resi conto che non avremmo potuto arrivarci. L’avevamo cercato, è vero. In Italia ha fatto il salto di qualità. Mercato bloccato? È probabile che non ci saranno i movimenti onerosi degli ultimi tre o quattro anni. Il mercato era tornato importante, ma ora rischia di essere stoppato".